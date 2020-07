Slovenski policisti na meji odprli prtljažnik in naleteli na osupljiv prizor (FOTO)

Na mejni prehod Slovenska vas je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. Policisti so opravili mejni nadzor in pregled vozila, ob tem pa v prtljažniku odkrili dva državljana Bangladeša, ki sta se poskušala izogniti mejnemu preverjanju in nezakonito vstopiti v Slovenijo, poroča PU Novo mesto.



Državljanu Hrvaške (47), ki je tujcema nudil pomoč pri nezakonitem prehodu, so odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.



Državljana Bangladeša so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.