Slovenski podčastnik ubil ženo karabinjerja

Po nesreči ni ustavil

Italijani so obširno poročali o nesreči. FOTO: Il Riformista

Poškodbe so bile usodne za 43-letnico, ki jo je katapultiralo z motorja in je po operaciji v lokalni bolnišnici Santa Maria della Grazia preminila zaradi notranjih krvavitev.

Nesreča zunaj službenega časa

Prizorišče tragedije FOTO: Terranostranews.it

Pripadnik SV je v postopku italijanskih preiskovalnih organov, ki vodijo postopek skladno s tamkajšnjo zakonodajo.

V nedeljo zvečer se je pri Neaplju pripetila smrtna prometna nesreča, ki jo je po poročanju italijanskih medijev povzročil podčastnik Slovenske vojske (SV). Naši uradni viri so o njej poročali precej asketsko: »Pripadnik SV, ki službuje v Združenem Natovem poveljstvu v Neaplju, je bil zunaj delovnega časa z zasebnim vozilom udeležen v prometni nesreči, v kateri je umrla ena civilna oseba.« O dogodku so bili obveščeni Poveljstvo sil SV, Generalštab in minister za obrambo, pojasnili pa so še, da je »pripadnik SV v postopku italijanskih preiskovalnih organov, ki vodijo postopek skladno s tamkajšnjo zakonodajo«. Bistveno več okoliščin dogodka so torej razkrili italijanski mediji.Legenda o kraju Pozzuoli, ki stoji še iz časov grških osvajanj, pravi da je prav tam z barke stopil na italijansko zemljo apostolna poti proti Rimu. Dandanašnji pa je nedaleč od tam združeno vojaško poveljstvo, katerega slovenski pripadnik deluje v bazi pri jezeru Patria (slednje so nam neuradno potrdili slovenski vojaški viri).Okoli osmih zvečer je naš podoficir vozil BMW X1, s katerim je bil udeležen v nesreči oziroma ki naj bi jo celo povzročil; zgovoren je bil naslov spletne strani Forze Armate: »Pijani podčastnik zadel motor poveljnika karabinjerjev, en mrtev!« Beemve naj bi – glede na posnetke cestnih nadzornih kamer – nenadoma zavil v levo, menda ker je hotel parkirati, pri tem pa je vzel prednost motorju, na katerem sta se peljala poveljnik karabinjerjev, major, in njegova ženaPoškodbe so bile usodne za 43-letnico, ki jo je katapultiralo z motorja in je po operaciji v lokalni bolnišnici Santa Maria della Grazia preminila zaradi notranjih krvavitev, čeprav je bila na kraju nesreče še pri zavesti. Njen mož ni bil huje ranjen. Dogodek preiskuje občinska policija iz Pozzuolija, ki bo preverila tudi potek dogodkov po nesreči.Lokalni mediji namreč navajajo, da je voznik BMW po nesreči, ne da bi poskušal pomagati, odpeljal s prizorišča, a naj bi ostalo pri poskusu pobega predvsem zaradi reakcije enega od očividcev, ki naj bi mu s skuterjem po nekaj sto metrih blokiral pot. Za polno mero naj bi bil Slovenec po nesreči še pozitiven na alkotestu!Obrambni ministerje ob objavi novice na twitterju pietetno izrekel iskreno sožalje svojcem, z ministrstva za obrambo pa so sporočili: »Pripadnik SV je v postopku italijanskih preiskovalnih organov, ki vodijo postopek skladno s tamkajšnjo zakonodajo. Ministrstvo za obrambo je v stiku z ministrstvom za zunanje zadeve in Veleposlaništvom Republike Slovenije v Rimu.« Pri tem vojaški status ne bo pomagal našemu podčastniku.Kot omenjeno, je bil na vožnji v zasebnem vozilu, v prostem času; če bi bil med nesrečo v službi domovine, bi teoretičnoSlovenija lahko zahtevala izročitev, da bi mu sodila pri nas. Toda ker ni vozil v službi, ga očitno čaka redni sodni postopek. Tonin ni pozabil pripomniti, da verjame, da bodo italijanske oblasti tega izvedle korektno, pa tudi: »Pripadniku SV bo zagotovljeno pravno zastopanje skladno z ustaljeno proceduro.«