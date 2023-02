Slovenski kriminalci svoj posel oglaševali kar po družabnih omrežjih

Dvainpetdesetletnik iz okolice Ptuja je vodil hudodelsko združbo, ki se je ukvarjala z nezakonitimi prevozi tujcev iz Srbije do Avstrije. V času kriminalistične preiskave je v najmanj 16 uspešno izvedenih prevozih prepeljala skupno najmanj 212 tujcev, je sporočila policija, ki je minuli teden izvedla zaključne aktivnosti v okviru večmesečne mednarodne kriminalistične preiskave s področja nezakonitih migracij.

Tujci so morali za pot iz Srbije prek Madžarske do Avstrije plačati okoli 5000 evrov na osebo, za celotno pot iz matične do ciljne države pa od 15.000 do 20.000 evrov, je na novinarski konferenci povedal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Maribor Beno Meglič.

Iskali so voznike za prevoz tujcev čez Madžarsko, od meje s Srbijo do meje z Avstrijo, kamor so migranti vstopili peš. FOTO: Policija

Hudodelska združba je tako za prevoze od Srbije do Avstrije zaslužila najmanj 100.000 evrov, za celotno pot pa najmanj 3,2 milijona evrov. Stranke je pridobivala tudi tako, da je posnetke uspešno opravljenih prevozov objavljala na družabnih omrežjih.

Po ugotovitvah kriminalistov je bil vodja hudodelske združbe v Sloveniji 52-letni slovenski državljan iz okolice Ptuja. Pri organiziranju in izvrševanju kaznivih dejanj je sodeloval z 41-letnim slovenskim državljanom iz okolice Ptuja ter 46-letnim slovenskim državljanom iz Dolenjske. Tega so policisti junija lani ustavili pri prevozu 13 tujcev na območju PU Koper, po zaključenem priporu pa je nadaljeval nezakonito početje.

Trojica je iskala voznike za prevoz tujcev čez Madžarsko, od meje s Srbijo do meje z Avstrijo, kamor so migranti vstopili peš. Prevoze iz Hrvaške po Sloveniji so zaradi prevelike nevarnosti prijetja opustili.

Prevoze iz Hrvaške po Sloveniji so zaradi prevelike nevarnosti prijetja opustili. FOTO: Jure Eržen

Vodja združbe naj bi tudi sodeloval z organizatorji z območja Grčije in Srbije in organiziral prevoze večjega števila tujcev v večjih kombiniranih vozilih, hkrati tudi do 37 tujcev. Ko so tujci prečkali mejo z Avstrijo in zaprosili za mednarodno zaščito, naj bi združba nadaljevala njihov prevoz proti ciljnim državam. Tujce naj bi prevzeli drugi člani mednarodne združbe in jih odpeljali v različne države Evropske unije.

Preiskovalni sodnik je za štiri osumljence odredil pripor, zoper enega pa hišni pripor .

V zaključnih aktivnostih je sodeloval tudi predstavnik Europola. V hišnih preiskavah so zasegli orožje, in sicer avtomatsko puško, polavtomatsko pištolo, dušilnike zvoka, lovsko puško z nameščeno optično napravo in več kot 2300 kosov različnih vrst streliva, približno 9 kilogramov posušenih rastlinskih delcev in okrog 10 gramov bele praškaste snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo, elektronsko tehtnico, nedovoljene snovi v športu, denar in elektronske naprave.

Skupno so identificirali 13 osumljencev in zoper njih vložili kazenske ovadbe zaradi prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, neupravičene proizvodnje prepovedanih drog ali prometa z njimi ter nedovoljene proizvodnje orožja in prometa z njim. Med njimi je pet osumljencev v preteklosti že bilo obsojenih za različna kazniva dejanja premoženjske kriminalitete in kazniva dejanja z elementi nasilja.

Po Megličevih besedah so k preiskovalnemu sodniku na Ptuju privedli pet osumljencev; ta je zoper štiri odredil pripor in zoper enega hišnega.