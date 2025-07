Slovenski državljan (29) kar preko hitre pošte skušal dostaviti 59 kg droge

Koprski kriminalisti so pretekli mesec odvzeli prostost 29-letnemu državljanu Slovenije, doma z območja Kopra. Osumljenca so po končanem postopku s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so navedli na PU Koper.

Preko hitre pošte skušal dostaviti več kot 59 kg konoplje

Osumljeni je aprila preko hitre pošte poskušal dostaviti v tujino več kot 59 kilogramov prepovedane droge konoplja. Pošiljka je bila na sedežu dostavnega podjetja hitre pošte zasežena.

Kriminalisti pa so nato pretekli mesec opravili še hišno preiskavo pri osumljencu. Pri tem so dodatno zasegli še več kot 3 kg prepovedane droge konoplja.

Za kaznivo dejanje, povezano s proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami, 29-letniku grozi zapor od 1 do 10 let.