Slovenski direktor po tragični smrti voznika v tujini: Tudi zame je bil to velik šok

V zadnjih dneh se je po medijih v BiH kot blisk razširila vest, da je 24. aprila v prometni nesreči v Španiji umrl voznik tovornjaka Elmir Kulagić, ki je bil zaposlen v ljubljanskem transportnem podjetju.

Podjetje po navedbah nekaterih medijev in informacijah na družbenih omrežjih podjetje Bonta d.o.o. naj ne bi želelo plačati za prevoz posmrtnih ostankov v Kulagićevo domovino, zato so ljudje začeli zbirati prostovoljne prispevke, da bi pomagali družini. Tovrstne obtožbe so med uporabniki spleta povzročila precej slabe volje, po navedbah direktorja Branka Kopija pa se jim po krivici dela velika škoda.

Španske oblasti identiteto pokojnega še ugotavljajo

Trenutno se Kulagićevo truplo še vedno nahaja v tamkajšnji mrtvašnici, saj španske oblasti izvajajo DNK analizo in obdukcijo. Po neuradnih informacijah, ki jih je direktor potrdil tudi za naš medij, naj bi bilo dovoljenje za prevoz telesa v domovino izdano šele po 18. maju.

Portal GPMaljevac je 9. maja poročal, da omenjeno podjetje po nesreči ni stopilo v stik z družino, ni pokazalo interesa za pomoč in je nadaljevalo s prevozom tovora z novim voznikom takoj naslednji dan po tragediji. Družina naj bi se zato znašla pred čustveno in finančno stisko. Stroški repatriacije in pogreba naj bi po njihovih ocenah znašali okoli 5.000 evrov.

Direktor: Za prevoz posmrtnih ostankov ne bo plačala družina

A direktor Kopi takšne očitke ostro zavrača. Za Slovenske novice je povedal, da je družini vse od tragedije nudil pomoč. Ko so 5. maja prišli po avto pokojnega, a brez ključev, jim je pomagal poiskati serviserja, ki ga je tudi osebno plačal, poleg tega pa jim je skoraj ves dan pomagal pri urejanju ostale dokumentacije.

Kot pravi, je družini zagotovil, da bodo vsi stroški prevoza posmrtnih ostankov pokriti, saj imajo zavarovanje ustrezno urejeno. »V kolikor slučajno zavarovalnica tega ne bo krila, sem jim pisno zagotovil, da bomo stroške pokrili mi,« je dodal.

Omenil nam je tudi, da je žena pokojnega želela izročitev morebitne police življenjskega zavarovanja, a je poudaril, da podjetje tega ne vodi in je to stvar posameznika, ne delodajalca. Je pa na soprogino željo vseeno preveril pri zavarovalnicah, a se je izkazalo, da po vsej verjetnosti pokojni tovrstnega zavarovanja ni imel. Ima pa po drugi strani – tako direktor – družina dva jeklena konjička višjega cenovnega razreda na lizing, ki še nista odplačana.

»Tudi zame je bil to velik šok«

Sodelavci v podjetju so medtem za družino Kulagić zbrali 1.915 evrov, ki so jim jih predali prejšnji ponedeljek. Po besedah Kopija podjetje ostaja v pripravljenosti, da družini pomaga – moralno in finančno. So pa po drugi strani zgroženi, da se je nad njihovim podjetjem – po krivici – zgodil tak pogrom. Kot nam je še zaupal Kopi, vse od prejšnjega tedna prejema številna sporočila jeznih uporabnikov spleta, med drugim tudi grožnje.

Kot zagotavlja Kopi, se podjetje po tragični nesreči še zdaleč ni obrnilo stran, kot so jim to očitali nekateri. »Tudi zame je bila ta tragedija hud šok. Družini tega nisem posebej izpostavljal, ker se mi ni zdelo primerno – njihova bolečina je gotovo neprimerljivo večja,« je še dodal.