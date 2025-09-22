Slovenski direktor v hrvaški zapor

ZAPORNA KAZEN

Zagrebško sodišče ga je obsodilo na tri leta in pol zapora.

28. septembra lani je podjetnik David Svetina s Koroške Bele pijan sedel za volan – v krvi je imel kar 2,37 promila alkohola – in vozil prehitro. Le 200 metrov od svojega podjetja v naselju Dubrovčan v Hrvaškem Zagorju je okoli 18.15 z avtomobilom zbil dva pešca. Eden izmed njiju, 44-letni Filipinec Leonardo R. P., je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Svetina je po trku odpeljal, pri tem pa je za sabo pustil odtrgano desno vzvratno ogledalo. Vrnil se je šele, ko je izvedel, da ga bo znanec naznanil policiji. Svetina je na Županijskem sodišču v Zagrebu pred dnevi priznal krivdo za ...