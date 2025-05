Slovenski cariniki v šoku: poglejte, kaj so namesto čaja razkrili v paketih (FOTO)

Uslužbenci slovenske finančne uprave so konec aprila v Sežani zasegli pošiljko, ki je bila s Tajske prek Nizozemske poslana v Slovenijo, a bi se morala tja vrniti. Šlo naj bi za devet palet čaja, a je dodaten nadzor pokazal, da se je med čajem skrivala skoraj tona konoplje. Na črnem trgu bi dosegla okrog 2,3 milijona evrov.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Kopru pojasnil namestnik direktorice Finančnega urada Koper Nedjan Jerman, so blago zasegli na kontrolni točki, kjer izvajajo postopke s carinjenjem blaga. Ker je bil uvoznik paketa dansko podjetje, ki se v slovenskih carinskih postopkih do zdaj še ni pojavilo, so se odločili za namene vzorčenja. Tega so prepustili Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je pristojna za opravljanje takšnih pregledov.

FOTO: PU Koper

Omenjeni upravi so odstopili šest vzorcev blaga. Pri petih nepravilnosti niso odkrili, pri enem pa so zaradi odstopanja posumili, da bi lahko šlo za prepovedano drogo. O tem so na finančni upravi obvestili koprske kriminaliste, ki so opravili dodaten pregled pošiljke in vzorce poslali v analizo forenzičnega laboratorija.

FOTO: PU Koper

Vodja sektorja kriminalistične policije koprske policijske uprave Dejan Grandič je ob tem dodal, da je dodatna kemijska analiza nesporno potrdila, da gre za konopljo. V celotni pošiljki so nato odkrili 925 kilogramov te droge. Celotna pošiljka je bila sicer sestavljena iz devetih palet, ki so skupno vsebovale 140 kartonskih škatel, na prvi pogled pa so bili vsi paketi ustrezno deklarirani in označeni.

V tej fazi postopka kriminalisti še niso osumili oziroma pridržali nikogar, nadaljujejo pa aktivnosti s ciljem ugotovitve izvora in končnega prejemnika prepovedane droge. Ob tem preverjajo tudi celotno logistično mrežo omenjene preprodaje in transporta.

Kot je še povedal Grandič, ocenjujejo, da bi zasežena konoplja na črnem trgu skupno dosegla 2,3 milijona evrov. Za tak prekršek je sicer zagrožena zaporna kazen od enega do 15 let.