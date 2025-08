Slovenskega podjetnika Klemna Janeza Tonejca so na Cresu brutalno pretepli. 24. septembra predlani se je dogovoril za pijačo s prijatelji, ob 20. uri je prispel v Caffe bar Tamaris. »Medtem ko smo sedeli, se je nenadoma pojavilo sedem moških. Dva izmed njih sta bila natakarja v lokalu Fortis. V trenutku so planili name, poskušal sem se umakniti proti steni, medtem ko so vame metali stole. Ko nisem imel več kam, me je Zoran Matić, lastnik hotela Orhideja, z vso silo udaril zadaj po glavi s pepelnikom. Zaradi udarca sem padel, vseh sedem me je brcalo predvsem v glavo, medtem pa sta Tonči Zubovi...