Kako si lahko samo zaradi ene črke v elektronskem naslovu ob skoraj 337.000 evrov, zelo dobro vedo v britanskem medijskem koncernu British Broadcasting Corporation (BBC). V tamkajšnji finančni službi se morda še danes tepejo po glavi ob misli, da so bili leta 2019 tako nepazljivi in so omenjeno vsoto nakazali v Slovenijo oziroma združbi petih Slovencev. Uroš Skopec naj bi na eni od prihodnjih obravnav povedal kaj več v svoj bran. Foto: Dejan Javornik Kako so lahko to spregledali, se je včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču čudila celo ena od obtoženih Erika Novak. »Zakaj niste že pri prvem...