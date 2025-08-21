KAZENSKA OVADBA

Slovenska turista na plaži v Umagu brutalno pretepli – trojica Hrvatov kazensko ovadena

Zoper trojico bo vložena kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivih dejanj.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Maja Cvetojevic Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Maja Cvetojevic Getty Images

A. G.
21.08.2025 ob 15:47
21.08.2025 ob 15:48
A. G.
21.08.2025 ob 15:47
21.08.2025 ob 15:48

Umaška policija je izvedla obsežno kriminalistično preiskavo in ugotovila sum, da so trije hrvaški državljani, stari 19, 46 in 57 let, storili kaznivo dejanje nasilniškega vedenja. Poleg tega je bilo ugotovljeno, da je 46-letnik storil še kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari, 57-letnika pa bremeni sum kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe v poskusu.

Policija je ugotovila, da so se trije moški 15. avgusta okoli 23.30 na plaži na območju Umaga spravili nad 28-letnega slovenskega državljana in 25-letno slovensko državljanko, ker naj se ne bi držala hišnega reda turističnega objekta.

Poškodbe utrpeli vsi udeleženi

Vseh pet oseb se je kmalu zapletlo v verbalni spor, nato pa je 46-letnik opazil, da ga 28-letni Slovenec snema. Iztrgal mu je mobilni telefon iz roke in ga vrgel na tla, pri čemer se je ta razbil. Trojica je nato z rokami in nogami napadla 28-letnika, ob tem pa je 25-letnica poskušala preprečiti nadaljnji napad. Takrat jo je 46-letnik udaril z roko, 57-letnik pa jo je z udarcem s teleskopsko palico v glavo dodatno poškodoval. Trojica je nato še naprej pretepala 28-letnika, nakar so se umaknili s plaže.

V incidentu so poškodbe utrpeli vsi udeleženi. Slovencema je bila nudena zdravniška pomoč, pri čemer je bilo ugotovljeno, da sta utrpela lažje poškodbe, medtem ko so hrvaški državljani zdravniško pomoč odklonili.

Zoper trojico bo vložena kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivih dejanj.

Policija je o dogodku obvestila tudi pristojno inšpekcijo Uprave za civilno zaščito, ki je preverila zakonitost dela oseb, ki so opravljale naloge zasebnega varovanja. Inšpektorji so ugotovili, da dve od treh oseb za to delo nista imeli dovoljenja Ministrstva za notranje zadeve, zato se bo zoper njiju začel prekrškovni postopek. Za osebo, ki je dovoljenje imela, bo izvedena presoja zakonitosti ravnanja. Proti podjetju, ki jih je angažiralo, pa bo prav tako uveden prekrškovni postopek, ker je omogočilo opravljanje zasebnovarnostnih nalog osebam brez ustreznega dovoljenja, poroča morski.hr.

