Slovenska prestolnica v razdejanju: poglejte, kaj vse so uničili (FOTO)

Razdejanje po Ljubljani. FOTO: E. N.

Razdejanje po Ljubljani. FOTO: E. N.

Nekateri protestniki so prevračali smetnjake in prometne znake. Ko jih je nek gospod začel pobirati, so ga zasmehovali. FOTO: E. N.

Na delu so že komunalne službe. FOTO: E. N.

Ljubljano so popoldne in zvečer preplavili protestniki, ki so zavzeli številne ulice, kjer so ovirali promet . V slabo voljo so spravili voznike na Slovenski, Tržaški in Celovški, zavzeli pa so tudi železniške tire, kjer je vlak komaj ustavil in preprečil tragedijo. Po prestolnici je zvečer ostalo pravo razdejanje, ozračje pa polno solzivca in dima.Številni smetnjaki so prevrnjeni, na tleh pa ležijo tudi prometni znaki. Ko se je popoldne nek gospod lotil pobiranja, so ga protestniki zasmehovali.Snaga se je nemudoma lotila čiščenja ljubljanskih ulic.Na današnjem shodu proti vladnim ukrepom za preprečevanje širjenja koronavirusa je prišlo do več incidentov. Med drugim so protestniki razbili steklo na vhodu v prostore medija N1, je poročal omenjen medij, ki je zaradi vdora solzivca v stavbo moral za nekaj časa celo prekiniti poročanje. Protestniki so ovirali tudi delo drugih novinarskih ekip. Med opravljanjem dela so jih žalili, jim grozili in jih odrivali.