Slovenska policija s posebnim sporočilom: To ni primerno

Po tragičnih dogodkih v Srbiji tudi slovenska policija prejema povečano število prijav in informacij, ki bi bile lahko povezane z vrstniškim nasiljem. Čeprav mladostniki izrečene grožnje razumejo kot šalo, se policija odzove na vsako takšno prijavo. Ob tem svetujejo pogovor z mladostniki o neprimernosti takšnega načina komunikacije.

V zadnjem času se namreč med mladostniki pojavljajo različne grožnje, fotografije, seznami in načrti šol, ki pa niso mišljeni resno oziroma jih mladostniki jemljejo kot šalo.

V policiji se sicer odzovejo na vsako prijavo ter po potrebi izvedejo prve nujne ukrepe za zaščito žrtev ter ugotavljajo vse okoliščine prijave. Pozornost namenjajo tudi resnosti groženj, pri čemer poudarjajo, da vsaka prejeta informacija, zlasti ko se nanaša na nepremišljeno ravnanje otrok, ki so te dni pod vtisom tragičnih dogodkov, še ne predstavlja nujno resne grožnje v njihovem okolju, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi.

Kljub vsemu je v povezavi z zadnjimi dogodki potrebna še posebna previdnost pri vseh informacijah, ki jih prejmejo ter so povezane z grožnjami zoper življenje in telo, so še zapisali. Mladostniki zaradi svoje mladosti, neizkušenosti in včasih tudi nezrelosti ali želje po pozornosti izrečejo določene grožnje, objavijo fotografije, govorijo ali pišejo o nasilnih ravnanjih, ki jih nameravajo storiti, čeprav tega v resnici ne bi storili.

Kje so meje dovoljenega?

»Da bi mladostniki razumeli, da tovrstne izjave in objave niso primerne, se je z njimi treba pogovarjati o mejah dovoljenega, o tem, da to ni primeren način komunikacije, da besede lahko bolijo, prizadenejo, povzročajo strah, paniko in da imajo tovrstne izjave lahko elemente kaznivega dejanja,« še opozarja policija.

Takšne lažne grožnje se sicer pojavljajo po nedavnih strelskih pohodih v Srbiji, ko je 13-letni učenec na svoji osnovni šoli v Beogradu z očetovo pištolo ubil osem učencev in varnostnika, ranil pa šest učencev in učiteljico,v okolici Mladenovca pa je 21-letni napadalec v streljanju iz vozečega avtomobila ubil osem ljudi, še 14 pa jih je ranil.