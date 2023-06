Slovenska policija postavila blokade, prijeli so Hrvata

Policisti so prijeli osumljenca za rop, S. H., državljana Republike Hrvaške, ki je izvršil kaznivo dejanje nad starejšo osebo, mu zasegli pištolo, s katero je rop izvršil, in mu odvzeli prostost. Po preiskavi bo predan v nadaljnji postopek na sodišče, so sporočili iz PU Murska Sobota.

Spomnimo, včeraj smo poročali, da je bila policija okoli 14.15 obveščena, da naj bi v eni izmed hiš v Radmožancih v občini Lendava prišlo do oboroženega ropa starejše ženske. »Osumljenca naj bi bila moški in ženska, ki sta se s kraja dogodka odpeljala z neznanim osebnim vozilom karavan izvedbe sive barve. Osumljeni moški naj bi imel v roki predmet, podoben pištoli. Ženski naj bi odtujila manjšo vsoto denarja,« je po dejanju javila policija. Takoj je stekla policijska akcija, postavili so cestne blokade, storilca pa so uspešno izsledili.