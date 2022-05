Slovenska policija se lahko pohvali, da so v minulih letih preiskali večino umorov, a se je, tako kaže, trend uspešnega dela vsaj za zdaj malo ustavil. Od letošnjih šestih primerov najhujših kaznivih dejanj zoper življenje in telo, v katerih je umrlo sedem ljudi, kar trije spadajo v svet nerešenih zločinov. Iščejo krvnike 26-letnega Tomaža Pankerja, 39-letnega Andreja Kirbiša in 57-letnega Darja Grmeka. S smrtjo Pankerja se ukvarjajo novogoriški kriminalisti, s Kirbiševo mariborski in z Grmekovo koprski. Na vseh treh upravah so nam povedali, da preiskava še poteka oziroma da za javnost nimajo...