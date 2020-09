Slovenska dijakinja trdi, da so ji nadeli lisice, ker ni nosila maske (FOTO)

Nedostojno se je vedla

Preberite tudi:

Doletel jo je obdolžilni predlog

Po spletu kroži objava mame mladoletnice, ki policiste obtožuje, da so hčer na silo zvlekli iz avtobusa in vklenili, ker ni nosila maske. Po njenem zatrjevanju naj bi jo celo vrgli na tla. Nad njenimi besedami je bil del javnosti zgrožen, a policija je predstavila drugačno plat zgodbe.Kot so pojasnili pri Generalni policijski upravi (GPU), so po do zdaj zbranih podatkih v torek v popoldanskem času iz avtobusnega podjetja poklicali operativno-komunikacijski center celjske policijske uprave in zaprosili za posredovanje policije zaradi potnice na avtobusu, ki se je nesramno in nedostojno vedla, vznemirjala voznika in potnike na avtobusu. Potnice po njihovih besedah niso vklenili, ker ni nosila maske, temveč zato, ker se je nedostojno in nesramno vedla do voznika in vznemirjala druge potnike.Policista sta na avtobusni postaji Vransko z zbiranjem obvestil ugotovila, da je potnica v Ljubljani vstopila na avtobus, pri tem pa ni upoštevala opozorila voznika avtobusa, da si mora nadeti obrazno zaščitno masko, med vožnjo se je nedostojno vedla do potnikov. Policista sta zaradi kršitve javnega reda in miru stopila do potnice (pozneje je bilo ugotovljeno, da je mladoletna – polnoletna bo čez dva dni) in od nje zahtevala osebni dokument, da bi ugotovila njeno identiteto.Potnica v postopku ni hotela sodelovati, ker pa policista drugače nista mogla ugotoviti njene identitete, sta jo seznanila, da jo bosta zaradi identifikacijskega postopka privedla v policijske prostore. Potnici sta ukazala, da zapusti avtobus, česar pa kljub opozorilu, da bosta uporabila prisilna sredstva, če ukaza ne bo upoštevala, ni hotela storiti.Policista sta zato uporabila telesno silo (strokovne prijeme) in jo kljub aktivnemu upiranju odpeljala iz avtobusa in jo vklenila. Na kraj je prišla potničina mati, ob pomoči katere so policisti ugotovili njeno identiteto, prav tako pa je potnica policistom na vpogled izročila osebni dokument, na podlagi katerega je bila njena identiteta dodatno potrjena, zato sta ji policista takoj snela sredstva za vklepanje in postopek zaključila.Zaradi kršitve javnega reda in miru (nedostojno vedenje na javnem kraju, nedostojno vedenje do policistov in neupoštevanje nujnih ukazov) in ker osebne izkaznice ni hotela izročiti na vpogled policistoma, bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Kršila je namreč zakon o varstvu javnega reda in miru ter zakon o osebni izkaznici.Prav tako bo zaradi kršitve odloka vlade o preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni covid 19, ker ni uporabljala zaščitne maske na javnem prevozu, podali predlog drugemu prekrškovnemu organu oziroma ZIRS.Okoliščine postopka policistov še niso celovito preverjene, bo pa to v skladu s tretjim odstavkom 133. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije storila komisija Generalne policijske uprave, so še dodali pri GPU.V podjetju Nomago pa so pojasnili, da so na avtobusu imeli težave z eno od potnic. Ta je namreč napadla voznika, ki jo je prosil, naj uporablja zaščitno masko. Zaradi nevarnega vedenja potnice, ki je ogrožala varnost voznika in preostalih potnikov, je nato morala posredovati policija.