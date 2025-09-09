Slovenko grdo nategnil »tuji vojak«. Poglejte, kako drago jo je to stalo

Policisti PU Nova Gorica so obravnavali spletno goljufijo na Severnem Primorskem. Ugotovljeno je bilo, da se je oškodovanka v poletnih mesecih preko socialnega omrežja zapletla v stik z domnevnim »tujim vojakom.«

Komunikacija se je kasneje nadaljevala preko spletne aplikacije (WhatsApp), kjer je neznani goljuf pod pretvezo, da potrebuje denar za splet, oškodovanko zaprosil, da mu nakaže gotovino. Oškodovanka je na različne tuje bančne račune neznancu nakazala večjo vsoto denarja v skupni vrednosti nekaj deset tisoč evrov.

Spletna romantična prevara Gre za značilen primer t. i. spletne romantične prevare, kjer spletni goljufi z lažnim profilom najprej vzpostavijo zaupen odnos z žrtvijo, nato pa jo postopoma zapeljejo do finančnih nakazil – pogosto pod izgovori, da so v tujini, v stiski ali nimajo dostopa do svojih sredstev. Storilci pogosto iščejo žrtve na spletnih straneh za zmenke, družbenih omrežjih ali preko e-pošte. Njihov cilj je vzpostaviti čustveno vez, ki jim omogoča izkoriščanje zaupanja žrtve. Komunikacija z njimi lahko traja tudi več tednov ali V primeru, da ste postali žrtev spletnih goljufov, takoj prekinite vsakršen stik z neznancem. Če je mogoče, shranite vso korespondenco in prijavite Policiji. Prijavite tudi spletnemu mestu, na katerem ste imeli prvi stik s prevarantom. Če ste razkrili podatke o računu, se obrnite na banko.

Policisti ob tem ponovno opozarjajo na posebno previdnost pri komunikaciji z neznanci preko spleta ki oškodovancem ponujajo različne izgovore o tem, zakaj nimajo gotovine oz. naj ne nasedajo tovrstnim spletnim prevaram in raznim dopisovalcem, ki se preko družbenih omrežij oziroma spletnih aplikacij predstavljajo pod različnimi krinkami in izgovori, zakaj ne morejo do gotovine.