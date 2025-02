Hrvaška policija je včeraj poročala o nezakonitem podvigu slovenske državljanke, ki so jo prijeli na meji s Srbijo. V avtomobilu, v katerem je imela tudi otroke – očitno je napačno sklepala, da se bo s takšno krinko izognila carinskemu postopku –, je namreč prevažala več kot 22 kilogramov kokaina. Kot so poročali, so cariniki Področne enote Službe za mobilne enote Vukovar 15. februarja na mejnem prehodu Bajakovo izločili osebno vozilo s slovenskimi registrskimi tablicami, za volanom katerega je torej sedela državljanka Slovenije, v njem pa so bili po poročanju hrvaških medijev tudi trije mlad...