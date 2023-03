Mojstrica. Tudi tako so svojo učiteljico Eleno Ignjatović klicali udeleženci energijskih življenjskih treningov, ki naj bi se odvijali v sklopu razvpite sekte Happy, happy. »Nikoli nisem rekla, da me morajo tako klicati. Pri nas imamo sešne, in ko delaš to leta in leta ter pomagaš ljudem, so me začeli tako imenovati. In potem je tako ostalo,« je razložila Elena, ki se je kot priča v sojenju 51-letni Martini Veseljko v živo javila iz Dominikanske republike. Hkrati je zatrdila, da na delavnicah ni »absolutno nobene hierarhije«. Martina Veseljko z zagovornikom Rokom Petričem FOTO: Aleksander Br...