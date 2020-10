Slovenka po desetletjih brutalnega mučenja razkrinkala očeta: kopati je morala grobove (FOTO)

»Pri 16 letih me je ubil. Vzel mi je dušo. Za mano so tri desetletja pekla, ves ta čas sem bila živ mrlič,« se je 47-letna Belokranjka izpovedala za Slovenske novice. S sinom sta si končno oddahnila, kajti njen oče je zdaj v priporu. Sodili mu bodo, med drugim, zato, ker jo je skušal ubiti, morala je leči na kavč, nato je streljal nanjo. Zakaj ga ni že zdavnaj prijavila? Ker je obema, njej in sinu, grozil s smrtjo. Kaj bo storil z njima, je nakazal tako, da je pred njunimi očmi klal pse. Ona je morala kopati grobove zanje. Mimogrede: očeta so na sodišče pripeljali v invalidskem vozičku, a z vklenjenimi nogami. Ker invalidnost v resnici že leta samo igra.

