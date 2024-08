Slovenka ostala brez 8000 evrov: vlomil v hišo ter našel bančno kartico in PIN-kodo

Novomeška policijska uprava poroča, da je med 8. in 9. avgustom na Slakovi ulici v Trebnjem nekdo vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in našel ter odtujil bančno kartico in PIN-kodo.

Nepridiprav je nato na več bankomatih na območju Ljubljane in Ivančne Gorice opravil dvige gotovine v skupnem znesku 8.000 evrov.

Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo z intenzivno preiskavo in aktivnostmi za izsleditev osumljenca.