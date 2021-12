Slovenka ni upala poklicati 113: razkrita vsebina sporočil, ki jih je pošiljala policistu

Kranjski policisti so na družbenih omrežjih delili zaslonski posnetek pogovora z žensko, ki je bila žrtev nasilja, a ni mogla poklicati na 113, saj je bil nasilni partner še vedno ob njej. Policistu, ki je bil v tem času sicer prost, je razkrila, kaj se ji dogaja, on pa je poskrbel, da so možje v modrem odhiteli na pomoč in ukrepali proti nasilnežu.

»Biti policist je poslanstvo. Pomagati v prostem času, pa tudi nekako sodi k službi. Pomoč ženski-žrtvi nasilja v družini, ki si ni upala poklicati na 113,« so zapisali ob fotografiji. Kot je razvidno iz pogovora, je žrtev imel partner pod nadzorom, zato ni mogla prijaviti nasilja. Policist jo je preko sporočil pomiril in ji dejal, da je pomoč na poti ter da naj ostane čim bolj mirna.

Kaj storiti, če ne morete poklicati na pomoč? Dobro je vedeti, da imamo v Sloveniji možnost pošiljanja besedilnega klica v sili. Besedilni klic v sili 112 je sicer namenjen predvsem gluhim in naglušnim ljudem. Sprožite ga lahko z vseh mobilnih telefonov GSM. Ko pošljete besedilni klic v sili SMS: - V sporočilno polje vpišite kaj se je zgodilo. - Pišite vrsto pomoči, ki jo potrebujete (medicinska pomoč, gasilci, policija). - Preverite vpisane podatke, jih po potrebi popravite in pošljite. - Poslani besedilni klic se izpiše na računalniku v najbližjem Centru za obveščanje. Operaterja nanj opozori zvočni signal. Ob prevzemu klica se operaterju prikaže posredovano sporočilo in približna lokacija pošiljatelja. - Operater pisno odgovori na vaš klic v sili. Njegov odgovor oziroma dodatna vprašanja se izpišejo na zaslonu vašega telefonskega aparata. - Na prejeto sporočilo lahko odgovorite, lahko pošljete dodatne informacije ali pa ga zaključite. Klic lahko zaključi tudi operativec. Podatek o tem, ali je klic zaključen in kdo ga je zaključil, se izpiše na vašem telefonu in na zaslonu računalnika v Centru za obveščanje.

V Krškem ujeli nasilneža, ki se je več let znašal nad ženo in otrokoma

Ravno v torek pa so policisti pridržali 31-letnega moškega z okolice Krškega, ki se je več let psihično in fizično znašal nad svojo ženo in otrokoma. Osumljencu so izdali prepoved približevanja. Kazensko ga bodo ovadili zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, so sporočili s PU Novo mesto.