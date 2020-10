Slovenka neznancu plačala več tisoč evrov za zaposlitev v tujini

V enem primeru je ženska oškodovanca prepričala, da za zdravljenje bolezni potrebuje denar, v drugem pa je goljuf oškodovanko prepričal, da ji bo uredil zaposlitev v tujini, za kar mu je plačala več tisoč evrov.



V primeru, ko je ženska moškega prepričala, da za zdravljenje potrebuje denar, ji ga je ta nakazal in pozneje ugotovil, da je bil žrtev goljufije. Kot je dejal v preiskavi, je ženska zahtevala še dodatno plačilo in mu ponudila, da bo v primeru njene smrti upravičen do njenega premoženja. Takrat je oškodovanec podvomil v resnične navedbe spretne spletne goljufije.



V drugem primeru je neznani moški oškodovanko prepričal, da ji bo uredil zaposlitev in status v tujini, a je le ostalo pri lepih besedah, pri tem pa je oškodovanka ostala brez nekaj tisoč evrov. Da gre za goljufijo, je ugotovila, ko je storilec z njo po plačilu prekinil stike.



»Internet je 'privlačna' platforma za spletne kriminalce, ki z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo

druge dragocene informacije. Zato bodite zelo previdni pri komuniciranju z neznanci, ne dajajte jim svojih podatkov in ne nakazujte denarja,« so sporočili s PU Kranj.