Slovenka nasedla goljufom in ostala brez 60.000 evrov!

Kranjske policiste je v četrtek popoldan poklicala ženska in prijavila, da je postala žrtev spletnih goljufov. Pojasnila je, da je pred časom določen znesek vložila v kripto valute, zdaj pa so jo poklicali neznanci in ji ponudili izplačilo. Ženska jim je verjela in zaupala ter sledila njihovim navodilom in na mobilni telefon namestila predlagane aplikacije. Pozneje je ugotovila, da je ostala brez več kot 60.000 evrov. Policisti o dejanju zbirajo obvestila, o vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Ob tem policisti ponovno prosijo vse imetnike bančnih računov, naj ne nasedajo klicateljem in ne potrjujejo ali odpirajo nobenih povezav, ki jih dobijo po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočilih. Naj ne dajejo nobenih osebnih podatkov, kaj šele bančnih.

» Na to opozarjamo in občanom dajemo preventivne nasvete po vseh komunikacijskih kanalih policije že dalj časa. Le vsak posameznik lahko prepreči zlorabo s tem, da ne odgovarja, potrjujete in daje kakršnekoli podatke drugim. Sporočilo preprosto izbrišite ali pošiljatelja blokirajte. Pred kakršnokoli dejavnostjo se o vsem prej prepričajte in preverite,« so sporočili s Policijske uprave Kranj.