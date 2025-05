Slovenka je bila priča strašemu prizoru: iz prtljažnika padel moški, ki ga je voznica nato povozila

Policisti koprske policijske uprave so imeli minuli vikend polne roke dela. V nedeljo ob 15.47 so dobili obvestilo očividke, da je v Štanjelu iz vozila – in to iz prtljažnega dela – padel potnik, ki ga je voznik povozil. Poškodovanega so zatem voznik in sopotniki pobrali in naložili v vozilo ter odpeljali. Prijaviteljica je povedala, da naj bi bile vse osebe v vozilu očitno pod vplivom alkohola.

Policisti so osebni avtomobil izsledili v Kazljah. V vozilu je bil poškodovani 51-letnik, vendar so bile njegove poškodbe po prvih podatkih lažje, na kraj so bili poklicani reševalci. Vozilo je peljal 15-letnik brez vozniškega dovoljenja. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je v času prometne nesreče vozila 17-letnica z okolice Sežane. Odrejen preizkus alkoholiziranosti ji je pokazal rezultat 0,33 mg/l, hitri test za droge je bil pozitiven na kanabis in kokain.

Pijana in pod vplivom drog

Pri 15-letniku je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,04 mg/l, hitri test za droge je bil pozitiven na kanabis. Za oba je bil odrejen strokovni pregled in obveščeni so bili starši, vozilo so zasegli. 51-letniku sledi hitri postopek, ker je dal v uporabo motorno vozilo osebi, ki takega vozila ne sme voziti, 15-letniku sledi obdolžilni predlog zaradi več kršitev, 17-letnici pa kazenska ovadba za kaznivo dejanje nevarna vožnja v cestnem prometu, ki vključuje vožnjo brez vozniškega dovoljenja, vožnjo pod vplivom alkohola, vožnjo pod vplivom mamil, vožnjo osebe v prtljažniku in ker ni ostala na kraju prometne nesreče.

Oba mladoletna kršitelja sta bila po zaključenih postopkih predana staršem.