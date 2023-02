Slovenijo pretresa umor 26-letnika: to so ugotovili kriminalisti

Prejšnji vikend je širno Slovenijo pretresla vest o uboju, ki se je v nedeljo proti večeru zgodil v Murski Soboti. Tam je 48-letni osumljenec v stanovanjskem bloku z ostrim predmetom huje poškodoval oškodovanca, nato pa peš pobegnil.

26-letni moški doma z območja Murske Sobote, ki je bil huje poškodovan, je kmalu zatem zaradi poškodb na kraju dogodka umrl. Po prvih podatkih je osumljenec, ki so ga policisti izsledili kmalu po dogodku in je zaradi poškodb na zdravljenju v bolnišnici, 48-letni državljan Bosne in Hercegovine, so pred dnevi pojasnili na Policijski upravi Murska Sobota.

Pet dni po pretresljivem dogodku so kriminalisti dosedanje ugotovitve predstavili na tiskovni konferenci. Kot je dejal Robert Roudi, vodja Oddelka za splošno kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota, so z opravljenim ogledom in zbiranjem obvestil ugotovili, da je osumljenec v večstanovanjski zgradbi v centru Murske Sobote z nožem napadel oškodovanca, nakar je s kraja pobegnil. 26-letni oškodovanec je nato kmalu umrl na kraju dogodka.

Bila sta soseda

Policija je okoli 19. ure izsledila 48-letnega storilca iz območja BiH, ki je na začasnem delu v Sloveniji. Ta se je pri napadu na pokojnega 26-letnika tudi sam poškodoval. Po telesu je imel ureznine in vbode, zato so ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Ko so ga od tam odpustili, mu je bila odvzeta prostost.

Roudi je razkril še, da sta bila omenjena moška soseda v tej večstanovanjski stavbi, omenjeno kaznivo dejanje pa obravnavajo kot umor. Motiv še ni znan. V fazi zbiranja obvestil so možje v modrem opravili preko 40 razgovorov, a nekih neposrednih prič dogodka ni.