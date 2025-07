Slovenijo pretresa strašen zločin, moški umrl nasilne smrti

V torek okoli 22. ure so bili mariborski policisti obveščeni o smrti moškega v okolici Selnice ob Dravi.

Možje v modrem so se nemudoma odpravili na kraj zločina. Ugotovili so, da je 53-letni moški umrl nasilne smrti, še isti večer pa je bila v bližini odvzeta prostost 45-letni ženski, ki je s preminulim bivala na tem naslovu.

O dogodku sta bili obveščeni dežurna preiskovalna sodnica in dežurna državna tožilka. »V tem trenutku nadaljujemo z intenzivnimi aktivnostmi za razjasnitev okoliščin navedenega kaznivega dejanja in z drugimi preiskovalnimi aktivnostmi,« so še sporočili s PU Maribor.

Več informacij bodo podali v izjavi za javnost ob 12. uri. Dogajanje bomo spremljali v živo.