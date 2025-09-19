Slovenijo pretresa nasilje na srednji šoli: tako je že pred dnevi ukrepala mama napadenega dijaka

Poročali smo že o nasilju na novomeški srednji šoli, kjer je eden od dijakov napadel drugega v toaletnih prostorih, tretji pa je vse skupaj posnel. Na novomeški policijski upravi so nam sicer v četrtek zatrdili, da v zadnjem mesecu niso dobili nobene prijave nasilja v šolskih centrih na Dolenjskem. So pa dodali, da so s posnetkom seznanjeni in zadevo že preiskujejo.

Novomeška policijska uprava pa v današnji kroniki poroča, da se je 9. septembra na policijski postaji Novo mesto zglasila mama oškodovanega mladostnika in podala prijavo o nasilnem dejanju nad njenim sinom v Srednji gostinski šoli v Novem mestu.

»Policisti so evidentirali kaznivo dejanje Nasilništva. Aktivno so začeli z zbiranjem obvestil in v sodelovanju z zaposlenimi v šoli storilca tudi identificirali. Ugotovljeno je bilo, da je 19-letni osumljenec grdo in ponižujoče ravnal z oškodovancem, ga tudi udaril in tako lažje poškodoval. V dogodek sta bila vpletena še 17- letna mladostnika, eden je bil zraven, eden pa je dogodek snemal. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, zoper osumljenca pa bodo podali kazensko ovadbo na pristojno sodišče,« še poročajo možje v modrem.

Prijeli tudi nasilneže, ki so grozili in ropali na avtobusni postaji

V zadnjem tednu pa so bili možje v modrem obveščeni tudi o več nasilnih dejanjih na območju novomeške avtobusne postaje in njene okolice. Novomeški policisti so s strani oškodovancev sprejeli več prijav in tako evidentirali kazniva dejanja nasilništva, grožnje in ropa. »Z aktivnim zbiranjem obvestil so ugotovili, da sta teh dejanj osumljena 19-letna občana iz Krškega. Policisti so enemu včeraj, enemu pa danes, odvzeli prostost in ju pridržali. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Zoper oba poda podali kazenske ovadbe na okrožno državno tožilstvo,« so še sporočili s PU Novo mesto.