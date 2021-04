Slovenijo hotela zapustiti z za 200 tisočakov nakradene robe

Zasežen nakit. FOTO: Policija

Potem ko so murskosoboški policisti 5. aprila letos na kontrolni točki v Dolgi vasi na izstopu iz države zasegli večje število urin nakita, za katere državljana Romunije nista imela nobene dokumentacije, bo zoper njiju podana kazenska ovadbaZ zbiranje obvestil so policisti in kriminalisti namreč ugotovili, da je bilo več kot 600 kosov ročnih ur in več kot 700 kosov nakita ukradeno v Franciji iz zlatarne v času od 3. do 5. aprila letos, katerih vrednost po nestrokovni oceni znaša okrog 200.000 evrov. Odtujene ure in nakit bodo vrnjeni oškodovancu.Zaradi obstoja utemeljenih razlogov za sum, da ure in nakit izvirajo iz kaznivega dejanja bo zoper 24- in 33- letna državljana Romunije podana kazenska ovadba, zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikrivanja. Državljan Romunije, ki je vozil osebno vozilo, ni posedoval veljavnega vozniškega dovoljenja. Izrečena mu je bila globa, vozilo pa je bilo zaseženo.