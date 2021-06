Slovenija zavita v črno: nekaj minut se je skušal rešiti, a je tok 11-letnika potisnil pod vodo

Zaplavali po reki navzdol



Zataknil se je

Globoko pretreseni

»Staršem in sorodnikom izrekamo iskreno sožalje. Gre za tragični dogodek, ki se je žal zgodil na izteku kajakaške proge, in mu v zgodovini kluba ni primere,« so zapisali v Kajak klubu Soške elektrarne in dodali, da so globoko pretreseni nad tragičnim dogodkom. »V spletu okoliščin smo izgubili člana in aktivnega tekmovalca kluba. Kljub takojšnjemu ukrepanju in poskusom reševanja prisotnih in reševalcev žal pomoč ni bila uspešna. Dogodek bo danes na izredni seji obravnaval izvršni odbor kluba. V klubu bomo naredili vse, da pomagamo otrokom in drugim prisotnim članom, ki jih je dogajanje prizadelo.«

Več preberite v sobotni tiskani izdaji Slovenskih novic.

Poročali smo o. Policija je razkrila nekatere podrobnosti nesreče, v kateri je umrl mlajši dečeke, po naših zanesljivih informacijah star 11 let.Policiste OKC PU Nova Gorica je novogoriški regijski center za obveščanje ob 16.31 obvestil o nesreči pri kajakaškem centru v Solkanu. Takoj po prijavi so bili poleg policistov in kriminalistov tja napoteni tudi novogoriški poklicni gasilci s potapljači, reševalci NMP ZD Nova Gorica in člani enote za hitre intervencije CZ Mestne občine Nova Gorica.Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica so ugotovili, da je skupina mlajših oseb včeraj popoldne na kajakaški progi zaključila organizirano vadbo in nato sredi kajakaške proge zaplavala po kajakaški progi približno 100 metrov navzdol do levega brega reke Soče (opremljeni so bili s čelado in reševalnimi jopiči).Ko je 11-letnik priplaval do večje skale, za katero je izstopno mesto, se je s spodnjimi oblačili zataknil za večji leseni steber pod vodno gladino. Skušal se je rešiti, vendar ga je močan rečni tok po nekaj minutah premagal in ga potisnil pod gladino vode. Na pomoč sta priskočila trenerka in moški, ki je bil v bližini in je slišal klice na pomoč, vendar jima ga ni uspelo rešiti. Policisti in gasilci s potapljači so prav tako prihiteli na pomoč in po nekaj minutah dečka izvlekli na levi breg Soče. Reševalci so ga skušali oživiti, vendar žal neuspešno.