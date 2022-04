Slovenija v šoku: v osnovni šoli odjeknil strel

Danes ob 10.34 so policisti operativnokomunikacijskega centra PU Novo mesto na 113 prejeli klic iz Osnovne šole Žužemberk o sproženem strelu v prostorih šole. Pri tem je bila ena oseba lažje poškodovana.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije novomeške policijske uprave in policisti opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila o primeru, so sporočili iz PU Novo mesto.

Več sledi ...