Z avtom pokosil moškega in žensko z otrokom v vozičku

V nedeljo nekaj po 15.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v Sadinji vasi pri Dvoru, kjer naj bil voznik osebnega avtomobila zbil tri pešce in pobegnil.

Policisti so nemudoma začeli aktivnosti za izsleditev pobeglega voznika in ga na podlagi zbranih obvestil in drugih ugotovitev izsledili in prijeli.

Za volanom je sedel 66-letni voznik, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,92 miligrama alkohola.

Policisti nesrečo opišejo takole: »66-letnik je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v 26-letno peško in 28-letnega pešca, ki je pred sabo potiskal voziček z otrokom. Vsi trije so se v nesreči lažje poškodovali, oskrbeli so jih v novomeški bolnišnici.«

Policisti so še ugotovili, da je 66-letnik pred tem povzročil še eno nesrečo s pobegom, ko je v kraju Mačkovec pri Dvoru izgubil oblast nad vozilom, trčil v hidrant in kljub temu nadaljeval vožnjo.

Okoliščine kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu policisti še preiskujejo, zoper povzročitelja bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so zapisali v poročilu PU Novo mesto.