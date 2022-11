Šestinpetdesetletni Črnogorec Željko Bojanić je živel v Sloveniji. Ko so pri nas zadeve zanj postajale vroče in so se mu policisti prikradli za pete, jo je popihal v neznano. Slovenija je za njim razpisala mednarodno tiralico in znašel se je tudi na Europolovem seznamu najbolj iskanih evropskih zločincev. Minuli konec tedna so mu le nataknili lisice, vendar ne zaradi slovenske tiralice. Aretirali so ga v glavnem mestu Turčije, kjer vidnejšega člana črnogorskega kavaškega klana bremenijo vpletenosti v brutalni umor nasprotnika iz škaljarskega klana. Turška občila poročajo o aretaciji Črnogorca...