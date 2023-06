Črnogorec Željko Bojanić, ki je več let živel v Ljubljani, naj bi bil član razvpitega kavaškega klana, proti katerega domnevni slovenski celici pri nas poteka sodni proces. Z mednarodno tiralico ga išče Slovenija, a ga očitno ne bo še tako kmalu dočakala. V Turčiji, kjer je živel nazadnje, so mu namreč začeli soditi zaradi brutalnega umora člana sovražnega škaljarskega klana Rista Mijanovića. »Nisem kriv,« je pripornik Bojanić izjavil na začetku sojenja na istanbulskem sodišču. Zvezan, nag, mrtev Ko je Europol leta 2016 objavil adventni koledar najbolj iskanih zločincev stare celine, so bili...