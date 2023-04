Slovenec v Poreču padel z balkona in umrl

Na tradicionalnem Spring Breaku v Poreču se je na območju letovišča Lanterna ponoči smrtno ponesrečil slovenski državljan, ki naj bi padel z balkona, poroča 24ur.com.

Dogodek naj bi se zgodil med 4. in 5. uro zjutraj, prvo pomoč pa so moškemu do prihoda reševalcev poskušali nuditi stanovalci iz sosednjega bloka.

Dogodek Spring Break sicer tradicionalno poteka v organizaciji agencije Collegium Mondial Travel, kjer so za portal pojasnili, da je šlo za osebo, ki v Poreč ni prišla v sklopu njihovih organiziranih odhodov. Po njihovih podatkih je bil moški star okrog 30 let.

»Po trenutnih informacijah se ocenjuje, da je do nesreče prišlo zaradi padca z višine. Ponesrečeni ni bil gost letovišča in se dogodka ni udeležil v sklopu potovanja naše agencije, zato se način njegovega prihoda in okoliščine nesrečne situacije še raziskuje s strani pristojnih organov doma in v tujini,« so pojasnila agencije povzeli na 24ur.

Letošnjega Spring Breaka na hrvaški obali se udeležuje približno 3000 mladih.