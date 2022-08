Slovenca priprli po napadu na novinarko in sodnico

Včasih življenje samo razreši zelo zapletene situacije, bi se lahko reklo po začetnem epilogu dogodka, ki je v zadnjih dveh dneh presenetil tudi vsega vajene Hrvate.

Na otoku Tijat je namreč pred leti iz bivše štale in pastirske hišice začel rasti današnji lokal Spirito, ki je kljub pomanjkanju vseh potrebnih dovoljenj ter številnim pritožbam in prepovedim uspešno obratoval do ponedeljkovega večera. Nato pa je počil škandal, v središču katerega se je znašel neimenovani 56-letni slovenski državljan, ki bo poletni hlad odslej užival v priporniški celici šibeniško-kninske policijske uprave.

Dva člena, do osem let kehe

To je pred dnevi sporočila hrvaška policija, ki je oznanila tudi, da je Slovenec skupaj s 44-letnim Hrvatom napadel 51-letno novinarko Hrvaške radiotelevizije Majo Sever med opravljanjem poklicnih nalog, medtem ko je poskušala posneti delovanje gostinskega lokala Spirito v zalivu Tijašnica, ki bi moral biti zaprt.

Slovenec in Hrvat naj bi sprva s svojim plovilom večkrat pripeljala nasproti novinarkinega čolna, ko je Severjeva poskušala fotografirati delovanje lokala Spirito. Začele so padati grožnje Severjevi in njeni sopotnici zaradi slik, na koncu pa so novinarki vzeli mobilni telefon – kot je povedala oškodovanka, so ji vmes s telefona zbrisali fotografije, nato pa sta ga preprosto odvrgla proč.

Toda oba moška sta se precej namočila: Severjeva je sicer predsednica Sindikata novinarjev Hrvaške ter predsednica Evropske federacije novinarjev, njena sopotnica na čolnu pa je bila sodnica Sandra Artuković, nekdanja namestnica pravosodnega ministra.

Policija je te dni najprej obvestila javnost, da z obema moškima opravljajo kriminalistične postopke, pred dnevi pa so oznanili: »Osumljena sta bila s kazensko ovadbo grožnje po drugem in tretjem odstavku predana priporniškemu nadzorniku.« Za drugi odstavek so po hrvaškem kazenskem zakoniku predpisana do tri leta zapora, za tretji pa od pol leta pa do pet let zapora.

Jadranski medij morski.hr je že davno prej razkrili povezave: Spirito vodi hrvaško podjetje Sottovento, slednjega pa je ustanovilo slovensko podjetje Atlantikum Gostinsko podjetje, d. o. o., iz Nove Gorice v lasti poslovneža Darka Velikonje. Velikonja je širši javnosti bolj znan kot (so)lastnik Casinoja Fortuna in lastnik nekaj podjetij pri nas. Na spletni strani enega svojih podjetij oziroma projektov Al di la pa gladko promovira Spirito konobo, za katero bo prišel tudi debel račun od hrvaške turistične inšpekcije. Ti so namreč sprožili prekrškovni postopek za odvzem protipravno pridobljenega premoženja, ki je priteklo skozi lokal, ki je deloval brez vseh potrebnih dovoljenj, za svoje potrebe pa so postavili tudi privez za čolne.

Po pisanju morski.hr naj bi priče po napadu na novinarko izjavljale, da naj bi bil priprt prav lastnik restavracije! Na Velikonjo in podjetje Al di la, kamor Velikonja prejema elektronsko pošto, smo poslali vprašanja glede primera, a do zaključka redakcije nismo prejeli odgovora ali pojasnil.