V zadnjih letih smo se navadili na spletne nevarnosti ter kriminalce, ki z domačega kavča ali kabineta kradejo po svetu ter goljufajo za denar. Prejšnji teden so Italijani razkrili enega večjih tovrstnih primerov širših mednarodnih razsežnosti, ko je 47-letni možakar z območja Trsta za odkupnino izsiljeval proizvajalce hrane in pijač po vsej srednji Evropi z grožnjo o zastrupitvi izdelkov na trgovskih policah! Izsiljevalec je slovenski državljan, ki biva na območju Trsta. Zdaj je v italijanskem priporu. A primer nam je postal zanimiv šele, ko so Avstrijci poročali, da je kriminalec naše gor...