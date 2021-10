Slovenec oborožil islamskega terorista (FOTO)

Bliža se obletnica novembrskega krvoprelitja na Dunaju, ko je 20-letni džihadist Kujtim Fejzulai (s terorističnim imenom Abu Dagnah Al Albany), sicer simpatizer Islamske države, odšel na krvavi pohod po avstrijski prestolnici. Police block a street near Schwedenplatz square after exchanges of gunfire in Vienna, Austria November 2, 2020. REUTERS/Lisi Niesner FOTO: Lisi Niesner Reuters Na predvečer zaprtja Avstrije zaradi korone so naboji iz njegove kalašnikovke Zastava M70 sejali smrt med Fejzulaievimi avstrijskimi sodržavljani oziroma rojaki. Mladi terorist je bil namreč rojen v Avstriji, t...