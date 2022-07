Slovenec Franjo nategnil Avstrijce za več 100 jurjev

V javnost je te dni prišla novica policije avstrijske Štajerske, da so na Hrvaškem prijeli 45-letnega Slovenca, ki je utemeljeno osumljen poslovne goljufije oziroma prevare. »Osumljen je, da je od sredine januarja do konca aprila 2022 varal stranke, škode je za več sto tisoč evrov,« se je glasilo prvotno policijsko sporočilo o kaznivih dejanjih, storjenih v kraju Gralla, ki je severno predmestje Lipnice, ta pa je od Šentilja oddaljena 15 kilometrov. Pri Mariborčanu so naročali okna in vrata podjetja AJM, kljub vplačilom so se lahko zanje obrisali pod nosom. FOTO: www.fenster-ajm-...