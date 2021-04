Slovenec nakupoval na enem najbolj srhljivih mest

površinski splet (clear ali surface), ki ga vsi poznamo in ga sestavljajo javno dostopne spletne strani, ki so ni indeksirane, kot so na primer facebook, twitter ... Ta del predstavlja le približno desetino spleta.

globoki splet so deli spleta, ki so skriti pred javnostjo in večinoma niso namenjeni nepoštenim dejavnostim.Vsebina ni indeksirana, vključuje pa akademske in zdravstvene podatke, pravne dokumente, vladne vire ... Vaš elektronski naslov je del globokega spleta.

temni splet so deli znotraj globokega spleta, ki so namenjeni kriminalnim aktivnostim. Gre sicer za javni prostor, a sta za dostop do njega potrebna poseben dostop in program.

Na temnem spletu naj bi najbolj cvetel posel z drogami. FOTO: Cyano66, Getty Images, Istockphoto

Temni splet slovi po tem, da je leglo prepordajalcev drog in drugih nizkotnežev. FOTO: Pexels

V sredo je slovensko javnost šokirala novica, da je slovenska policija v sodelovanju z ameriškimi varnostnimi organi mlajšemu moškemu iz Gorenjske preprečila strelski pohod . Moški, ki naj bi bil star 21 let, naj bi se nekdanjim sošolcem nameraval maščevati z orožjem, ki ga je kupil na t. i. črnem internetu (darknet).Temna stran interneta obstaja že nekaj desetletij, a širši javnosti ostaja precej neznana. Za začetek pojasnilo, da lahko internet na grobo razvrstimo v tri kategorije:Izraz temni splet so skovali leta 1970. Pomenil je omrežja, ki so bila iz varnostnih razlogov ločena od Arpaneta, ta se je kasneje razvije v internet. Večji zagon je temni splet dobil leta 2000. Povezave do temnega spleta ni lahko najti, vsekakor pa to tudi odsvetujemo. Celoten temni splet zahteva namestitev specifičnih programov. Pogosto za svoje delovanje uporablja nestandardne spletne protokole in omrežna pristanišča. Najpogostejši program v rabi za dostop se imenuje Tor.Tor je brezplačna storitev, ki jo je financirala ameriška vlada za potrebe vojske in obveščevalnih služb, kot sta NSA in CIA, da so lahko neopazno vohunili po svetovnem spletu. To neopaznost pa so izkoristile kriminalne združbe in tako se je razvil temni splet. Ime je res pravo, kajti predstavlja najtemnejšo plat človeštva; na njem se prodajajo droge, orožje, otroška pornografija, uporabljajo ga teroristi, goljufi, hekerji, različne skupine naj bi ponujale celo umore, cena pa naj bi se gibala od 20 tisoč dolarjev naprej.Ena najbolj razvpitih strani z otroško pornografijo je bila stran Elysium, na kateri si je več kot sto tisoč uporabnikov z vsega sveta izmenjevalo tudi posnetke resnih seksualnih zlorab otrok in spolnega nasilja nad malčki. Stran se je na temnem spletu pojavila konec leta 2016, njenega lastnika pa so aretirali v Frankfurtu leta 2017 in stran ukinili. Tudi lastnika Svilnate ceste, črne tržnice na temnem spletu, kjer so prodajali prepovedane droge, so aretirali leta 2013;je bil obsojen na dosmrtni zapor brez možnosti pomilostitve.Vse pa ni tako črno. Na primer žvižgači, kot je, izkoriščajo anonimnost temnega spleta za aktivizem. Leta 2009 je na temnem spletu nastala digitalna valuta bitcoin, ki je omogočila anonimno in kriptirano denarno transakcijo.