Slovenec, ki naj bi načrtoval množični poboj, prišel na sodišče

Dvajsetletnik, ki naj bi načrtoval strelski napad v javni ustanovi, je sedel na zatožno klop kranjskega sodišča, poroča Kanal A. Priznal je, da je prek temnega spleta poskusil kupiti pištolo in puško za 5.000 evrov, kar mu je tožilstvo očitalo v obtožnici, a krivde ni priznal. Obdolžencu sicer grozi od šest mesecev do pet let zapora.Kot je poročal Kanal A, bodo vprašanje krivde z izvedencem psihiatrom razčiščevali na prihodnji obravnavi. Ta bo povedal, ali je bil obdolženi pri kupovanju orožja prišteven ali ne.Dvajsetletnika so danes na sodišče pripeljali iz bolnišničnega zapora, potem ko so ga pred preiskovalnega sodnika privedli aprila.Orožje, zapakirano v mikrovalovni pečici, so pri pregledu pošiljke zasegli ameriški policijski varnostni organi in o najdbi sumljive pošiljke obvestili slovensko policijo. Policisti so takrat ugotovili, da naj bi osumljeni orožje kupil zato, da bi ga uporabil za množični poboj ljudi v javni ustanovi.