Slovenec in Srb gojila konopljo, ne boste verjeli, kakšen nasad sta imela (FOTO)

Ljubljanski kriminalisti so v začetku tedna po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi pri 35-letnem državljanu Slovenije in 54-letnem državljanu Srbije opravili hišno preiskavo in našli več prirejenih prostorov za gojenje prepovedane droge konoplje, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policisti so v stavbi na območju Ljubljane našli in zasegli več kot 650 sadik in denar. »Osumljenca sta bila zaradi utemeljenih sumov storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper enega osumljenca odredil pripor, zoper drugega pa hišni pripor,« je še sporočila tiskovna predstavnica PU Ljubljana Špela Škoporc.

FOTO: Pu Ljubljana

FOTO: Pu Ljubljana

FOTO: Pu Ljubljana