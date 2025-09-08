Slovenec (39) kot vračilo izposojenega denarja tujcem dajal bankovce za 500 evrov, a z napako

Policisti PP Črnomelj so bili v zadnjem času obveščeni o več kaznivih dejanjih ponarejanje denarja, kjer so storilci pri nakupu prodajalcem izročili bankovec za 500 evrov, za katere se je izkazalo, da je ponarejen.

Kot vračilo izposojenega denarja tujcem dajal bankovce za 500 evrov, a z napako

Policisti PP Črnomelj so ugotovili, da so ponarejene bankovce unovčili državljan Slovenije in 3 tuji državljani. Vse so policisti prijeli in jim odredili pridržanje ter opravili hišne preiskave.

Nasvet policije Prebivalce policisti opozarjajo, da so pri prejemu bankovcev (predvsem večjih apoenov) zelo previdni. V primeru, da se ob katerem koli bankovcu pojavi dvom pristnosti, naj ga odnesejo na najbližjo banko, ne z namenom vnovčitve, temveč z namenom preveritve pristnosti. V kolikor se na banki ugotovi, da bi lahko šlo za ponaredek, pa naj o tem skupaj z bančnim uslužbencem obvestijo policijo. S takim ravnanjem se bodo izognili morebitnemu predkazenskemu postopko.

V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da je ponarejanja denarja osumljen 39-letni slovenski državljan, ki je ponarejene bankovce, kot vračilo izposojenega denarja, vrnil tujim državljanom.

To so nevedoč, da gre za ponaredke, bankovce unovčili pri različnih poslovnih subjektih na območju občine Črnomelj. Zoper slovenskega državljana bo podana kazenska ovadba, so navedli na PU Novo mesto.