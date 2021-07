Slovenec (26) z lažnimi bankovci plačeval kar leto dni (FOTO)

Na območju PP Velenje je bilo v letu 2020 unovčeno več ponarejenih bankovcev po 20 evrov z istimi značilnostmi. Velenjski policisti so po zaznavi ponaredkov na podlagi podanih prijav začeli zbirati obvestila o moškem, ki je bankovce unovčeval in tudi o izvoru ponarejenih bankovcev.



Na podlagi obvestila Europola, ki je na poti iz Nizozemske v Slovenijo prestregel pošiljko ponarejenih bankovcev v Belgiji, so velenjski policisti predvčerajšnjim opravili hišno preiskavo pri 26-letnem Velenjčanu, ki je iz tujine naročal ponarejene bankovce in jih večje število tudi unovčil na območju Velenja in v okolici. Ponarejene bankovce je večkrat naročil prek spleta ('temni splet') in jih po pošti prejel na dom.



26-letnik bo kazensko ovaden zaradi suma ponarejanja denarja. Za tovrstno dejanje je predpisana zaporna kazen od šestih mesecev do osmih let.

