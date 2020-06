Slovenec (26) se ni vrnil z ribolova, našli so ga v zalivu

Pripadniki hrvaške gorske reševalne službe (HGSS) so danes na otoku Vis našli nepoškodovanega 26-letnega slovenskega državljana, ki so ga pogrešali od nedelje popoldne, ko se ni vrnil z ribolova, je danes potrdila splitska policija. Iskalno akcijo so nadaljevali danes, potem ko so jo sinoči zaradi neurja začasno ustavili.



Policija na Visu je v nedeljo zvečer prejela obvestilo, da pogrešajo državljana Slovenije. V nedeljo popoldne sta se 26-letni slovenski državljan in njegov kolega iz Komiže z gumenjakom odpravila na podvodni ribolov. Ker se slovenski državljan ni vrnil k čolnu, so v nedeljo zvečer začeli iskalno akcijo, je sporočila splitsko-dalmatinska policijska uprava.



Zaradi slabega vremena so jo morali ponoči na morju začasno ustaviti, hrvaški gorski reševalci pa so danes zjutraj med pregledom obale otoka 26-letnika našli nepoškodovanega v zalivu Velo Žalo. Zaliv je obdan z visokimi skalami, ki preprečujejo enostaven prihod na kopno, so še zapisali.