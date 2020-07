Slovenec (24) imel 1200 videotek in 900 slik spolne zlorabe otrok

Lani pogojno obsojen

Otroci, pazljivo na spletu!

Celjski kriminalisti so kazensko ovadili 24-letnega moškega doma z območja PU Celje, osumljenega kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva.Moški je aprila letos po elektronski pošti pošiljal slikovno gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo dveh neznanih mladoletnih dečkov. Maja pa je fotografije spolne zlorabe neznanih otrok razpečeval prek aplikacije Facebook Messenger, so sporočili iz celjske policijske uprave.Junija letos je policija na naslovu bivanja 24-letnika opravila hišno preiskavo. Zasegli so mu dva mobilna telefona; na enem so našli več kot 1200 videotek ter več kot 900 slikovnih datotek, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok. Sporno gradivo je najverjetneje razpečeval tudi prek več različnih spletnih omrežij in aplikacij. Zaradi tega so ga dvakrat ovadili že lani in enkrat letos spomladi. Za ovadbe v letu 2019 mu je bila konec lanskega izrečena pogojna obsodba zapora 10 mesecev s preizkusno dobo dveh let, je pa ves ta čas nadaljeval početje teh kaznivih dejanj.Ker so na internetu tudi osebe, katerih cilj je izkoristiti ranljivost otrok, policija svetuje, da se vedemo odgovorno in varno, predvsem pa moramo poznati pasti interneta, ki so še posebej nevarne za najmlajše. Staršem in otrokom priporočajo, da si preberejo preventivne nasvete, ki jih je policija objavila na svoji spletni strani , in ogledajo video, ki je bil izdelan v okviru Evropolove preventivne kampanje Say, No! (Reci, ne!), ki prikazuje najpogostejši obliki izsiljevanja v zvezi z gradivi spolnega izkoriščanja otrok.