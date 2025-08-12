PET RANJENIH

Slovenec (22) na Krku z avtom zgrmel v globel, z njim in mladoletnico je hudo (FOTO)

Prometna nesreča se je v noči na torek zgodila na območju Dobrinja na Krku.
Fotografija: Nesreča se je zgodila na območju Dobrinja. FOTO: JVP Grada Krka
Nesreča se je zgodila na območju Dobrinja. FOTO: JVP Grada Krka

B. K. P., STA
12.08.2025 ob 13:23
12.08.2025 ob 13:58
B. K. P., STA
12.08.2025 ob 13:23
12.08.2025 ob 13:58

V prometni nesreči na Krku se je v noči na torek poškodovalo pet ljudi, od tega štirje Slovenci. Nesrečo je povzročil 22-letni slovenski državljan zaradi prehitre vožnje, med dvema huje poškodovanima pa je bila tudi mladoletnica.

FOTO: JVP Grada Krka
FOTO: JVP Grada Krka

Prometna nesreča se je zgodila ponoči na območju Dobrinja na Krku, potem ko je osebni avto, ki ga je vozil 22-letni Slovenec, zaneslo s ceste na travnato površino. Vozilo je trčilo v kovinsko ograjo in rastlinje ter se začelo prevračati, nato pa se ustavilo v sedem metrov globoki globeli.

FOTO: JVP Grada Krka
FOTO: JVP Grada Krka

Voznik in mladoletna slovenska potnica sta se v nesreči huje poškodovala, preostali trije potniki pa lažje. Med njimi so bili 20-letni državljan Bosne in Hercegovine ter dve slovenski državljanki, ena mladoletna, druga stara 18 let.

FOTO: JVP Grada Krka
FOTO: JVP Grada Krka

Krk prometna nesreča telesne poškodbe policija

