Slovenec (22) na Krku z avtom zgrmel v globel, z njim in mladoletnico je hudo (FOTO)

V prometni nesreči na Krku se je v noči na torek poškodovalo pet ljudi, od tega štirje Slovenci. Nesrečo je povzročil 22-letni slovenski državljan zaradi prehitre vožnje, med dvema huje poškodovanima pa je bila tudi mladoletnica.

FOTO: JVP Grada Krka

Prometna nesreča se je zgodila ponoči na območju Dobrinja na Krku, potem ko je osebni avto, ki ga je vozil 22-letni Slovenec, zaneslo s ceste na travnato površino. Vozilo je trčilo v kovinsko ograjo in rastlinje ter se začelo prevračati, nato pa se ustavilo v sedem metrov globoki globeli.

FOTO: JVP Grada Krka

Voznik in mladoletna slovenska potnica sta se v nesreči huje poškodovala, preostali trije potniki pa lažje. Med njimi so bili 20-letni državljan Bosne in Hercegovine ter dve slovenski državljanki, ena mladoletna, druga stara 18 let.