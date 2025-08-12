Slovenec (22) na Krku z avtom zgrmel v globel, z njim in mladoletnico je hudo (FOTO)
V prometni nesreči na Krku se je v noči na torek poškodovalo pet ljudi, od tega štirje Slovenci. Nesrečo je povzročil 22-letni slovenski državljan zaradi prehitre vožnje, med dvema huje poškodovanima pa je bila tudi mladoletnica.
Prometna nesreča se je zgodila ponoči na območju Dobrinja na Krku, potem ko je osebni avto, ki ga je vozil 22-letni Slovenec, zaneslo s ceste na travnato površino. Vozilo je trčilo v kovinsko ograjo in rastlinje ter se začelo prevračati, nato pa se ustavilo v sedem metrov globoki globeli.
Voznik in mladoletna slovenska potnica sta se v nesreči huje poškodovala, preostali trije potniki pa lažje. Med njimi so bili 20-letni državljan Bosne in Hercegovine ter dve slovenski državljanki, ena mladoletna, druga stara 18 let.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.