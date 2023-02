Slovenci vozili pijani in se zaletavali

Tudi minuli konec tedna je bilo precej voznikov, ki so vozili pijani. Za nekatere se je končalo z zvito pločevino in kazensko ovadbo. O dveh takšnih primerih so poročali s PU Novo mesto.

V petek okoli 20. ure je počilo na lokalni cesti med naseljema Bela Cerkev in Drage. »Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 70-letni voznik osebnega avtomobila, ki je izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 21-letnega voznika. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,78 miligrama alkohola,« je sporočila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto. O prometni nesreči dveh avtov v Brežicah pa so bili obveščeni v soboto malo po 16. uri.

»Po ugotovitvah brežiških policistov je za trčenje odgovoren 60-letni voznik, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil 51-letne voznice. Povzročitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,97 miligrama alkohola,« je pojasnila Drenikova. Policisti okoliščine obeh primerov kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu še preiskujejo.

So pa policisti PP Dolenjske Toplice med kontrolo prometa na Dvoru v petek ob 21. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili 33-letno voznico avta, ki je vozila brez vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imela 0,67 miligrama alkohola. Avto so zasegli, srečala se bo s sodnikom. Tudi v noči na nedeljo so v Šentjerneju zaradi nezanesljive vožnje ustavili 52-letnega voznika avta, ki je imel v litru izdihanega zraka miligram alkohola.

Številni napihali

O več primerih pijanih voznikov so poročali s PU Koper. V soboto ob 0.22 so v Postojni ustavili 26-letno voznico, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola. Tudi v noči na nedeljo malo po 3. uri so v Postojni ustavili 48-letno voznico, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,92 miligrama alkohola. Istega dne je ob 19.06 počilo v Šembijah, na srečo je šlo le za zvito pločevino. Pri 72-letnem povzročitelju je preizkus pokazal 0,76 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Včeraj so pri izvozu za Senožeče ob 00.20 ustavili 37-letnega moškega, ki je vijugal po avtocesti in vozil s hitrostjo 60 kilometrov na uro. Alkotest je pokazal 1,02 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Skoraj enako vsebnost alkohola, 1,03 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, pa je imel včeraj ob 1.22 38-letni voznik kombija, državljan Romunije, ki so ga policisti ustavili v Sežani.

V Selnici ob Dravi so policisti PP Ruše ustavili voznika, ki je avto vozil v času veljavnega ukrepa prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, preizkus pa je pokazal 0,81 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Avto so zasegli in ga pridržali. Ptujski policisti pa so v nedeljo zgodaj zjutraj v okolici Dornave ustavili voznika avta, ki je vozil brez vozniške, zato so mu vozilo zasegli. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom drog, so odredili hitri test, ta je bil pozitiven. Strokovni pregled pa je odklonil.