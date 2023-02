Slovenci so se spravili nad partnerice

Policisti na leto obravnavajo približno 80.000 različnih kaznivih dejanj, od tega kar več tisoč primerov nasilja v družinskem okolju, od na videz blagih oblik z manj opaznimi posledicami do tistih najhujših. Krški policisti so tako v torek ukrepali po prijavi nasilja v družini v okolici Krškega.

Kršitelja, ki je bil pod vplivom alkohola, so obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. FOTO: Reuters

Kot so ugotovili, je 41-letnik izvajal nasilje nad zunajzakonsko partnerico. Osumljenca, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi nasilja v družini, so izsledili, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O ugotovitvah so seznanili pristojno tožilstvo. Ovadili ga bodo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja.

Črnomaljski policisti pa so pridržali kršitelja, ki se je spravil nad partnerico. V torek nekaj pred 19. uro so posredovali v naselju v okolici Črnomlja, kjer naj bi se moški nedostojno vedel in nadlegoval partnerico. Kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Tudi štajerski policisti so ukrepali v dveh primerih prijav nasilja v družini. Na območju ptujske policijske postaje so moškega, ki je grozil, pridržali in mu izrekli prepoved približevanja. Tudi moški, ki je bil obravnavan zaradi prijavljenega nasilja v družini na območju PP Maribor I, je bil pridržan, v nadaljevanju pa mu je bila izrečena prepoved približevanja, poročajo z mariborske policijske uprave. In dodajajo, da v obeh primerih policisti nadaljujejo zbiranje obvestil.

Policisti na leto obravnavajo več tisoč primerov nasilja v družinskem okolju.

Tudi na območju policijskih postaj Rogaška Slatina in Celje so obravnavali suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini. »Dvema osumljenima smo izrekli ukrepa prepovedi približevanja, sledi še kazenska ovadba,« so sporočili s celjske policijske uprave.