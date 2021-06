Slovenci okradli kavaški klan

Uradno je bilo ugotovljeno: kavaški kriminalni klan je bil v Sloveniji okraden – 26. oktobra 2019 je namreč iz hiše, v kateri so skrivali drogo, izginil kokain, vreden dva milijona evrov. Za to skrivališče je skrbel 34-letni Drejc Kovač iz Kranja. Sledila sta ugrabitev in umor, zaradi katerega sta bila prijeta eden od vodij slovenskih Kavčanov iz Ljubljane, 31-letni Domžalčan Klemen Kadivec, in njegova ekipa. Nad Kadivcem naj bi v združbi kotiral le še 39-letni Črnogorec Milan Vujotić, ki pa je to za občila v tej državi odločno zanikal. Za krajo okrivil Tešanovića Zapis, ki govori o kra...