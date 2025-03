Slovenci, ki jih je na Norveškem zasul plaz na poti domov, pogrešane ženske še niso našli

Po nesreči na Norveškem, v kateri so bili udeleženi trije slovenski državljani, poškodovani Slovenec ni več v bolnišnici in se vrača domov, navaja Delo. Tako bo skupaj s preostalimi člani skupine predvidoma jutri prispel v Slovenijo.

Iskanje pogrešane ženske se nadaljuje, domnevajo, da je mrtva

Norveške reševalne službe še vedno izvajajo iskalno akcijo, ki poteka podnevi in ob ugodnih vremenskih razmerah. Dogajanje na terenu še naprej spremlja uslužbenec Veleposlaništva RS v Kopenhagnu, ki nudi pomoč pri organizaciji povratka in ostaja v stalnem stiku z reševalnimi službami.

Trojica je bila po navedbah policije in norveških medijev v torek peš na poti na območju Lyngen na severu Norveške, ko jih je pozno popoldne na gori Pollfjellet zasul snežni plaz. Enega od njih je odnesel v morje fjorda pod njimi, od koder se je sam rešil in poklical reševalce. Drugi moški je sedem ur preživel ujet pod snegom, od koder so ga rešili v sredo malo po polnoči.

Tretja članica skupine ostaja pogrešana. Pristojni domnevajo, da je mrtva.